"أدير العقارية" تبيع أرض قصور حطين في الرياض بمبلغ تجاوز المليار ريال

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شهد "مزاد النخبة" مشاركة واسعة لرجال الأعمال والمستثمرين العقاريين

نجحت شركة "أدير العقارية" في بيع أرض قصور حطين الواقعة في مدينة الرياض بمبلغ تجاوز المليار ريال، وذلك خلال "مزاد النخبة" الذي نظمته الشركة في قاعة الخزامى للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت إشراف أمناء إفلاس تصفية شركة سعودي أوجيه المحدودة، محمد فداء بهجت وأسعد صالح باسودان.

وتميز المزاد بمشاركة واسعة لرجال الأعمال والمستثمرين العقاريين الذين تنافسوا فيما بينهم في تقديم عروض الشراء للظفر بأرض قصور حطين التي تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها فرصة استثمارية فريدة من نوعها، من أهمها الموقع الإستراتيجي للمشروع في قلب حي حطين الذي يعتبر أحد أهم الأحياء السكنية في شمال الرياض، حيث يعتبر المشروع مكاناً مثالياً للاستثمار العقاري الناجح.

وأوضح متعب بن حمد آل سعد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" أن بيع كامل أرض قصور حطين في فترة زمنية قياسية، وقيمة مالية مرتفعة، يؤكد أهمية هذا المشروع، ونجاعة الاستثمار فيه، عدا عن ذلك فإن منطقة شمال الرياض تشهد نمواً عمرانياً متواصلاً، مع تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية الهامة، التي تعزز أهمية هذه المنطقة، وتجعلها وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

وأضاف أن "نجاح مزاد النخبة في بيع أرض قصور حطين، يؤكد متانة القطاع العقاري في المملكة، ويشير إلى تحسن متوقع للسوق خلال العام الحالي 2021 وفرص واسعة للنمو مع تعافي المملكة من آثار جائحة كورونا، وتزايد الدعم الحكومي لهذا القطاع الهام بما يحقق رؤية السعودية 2030".

وبيَّن "آل سعد" أن مدينة الرياض تتطلّع لمستقبل تنموي زاهر، وتستعد للتفوق على العديد من العواصم العالمية بجودة الحياة فيها، بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريعها الأربعة الكبرى، والعديد من المشاريع التطويرية الأخرى، التي تعزز مكانتها كوجهة نوعية للاستثمار، وتجعلها من أفضل مدن العالم.