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الهلال: تدريب على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني.. والدوليون في إجازة

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الهلال: تدريب على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني.. والدوليون في إجازة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد في "كلاسيكو" منتظر دوريًّا.

ميدانيًّا، أجرى الهلال تدريباته اليوم الأربعاء على فترتَيْن في صالة الإعداد البدني، شملا البدني واللياقي بالكرة.

كما تركزت الحصة المسائية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ فرض المدرب مناورة على كامل مساحة الملعب.

من جانبه، منح مدرب الفريق، البرازيلي "ميكالي"، لاعبي الفريق الدوليين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد فراغهم من المشاركة مع أمام فلسطين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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