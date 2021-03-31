أخبار عاجلة

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القنياوي" رئيساً لجمعية "إنتاج" بحائل و"الشمري" نائباً

Print
"القنياوي" رئيساً لجمعية "إنتاج" بحائل و"الشمري" نائباً "القنياوي" رئيساً لجمعية "إنتاج" بحائل و"الشمري" نائباً

اختار أعضاء مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بحائل "إنتاج" حجيم حمد القنياوي رئيساً لمجلس الإدارة، كما تم اختيار مسلط عمر الشمري نائباً للرئيس وعبدالله عيد الشمري أميناً للصندوق.

فيما تشكل أعضاء المجلس من كل من: حجي محمد القنياوي، ومسلط عمر الشمري، وعبدالله عيد الشمري، وسرحان عمر الشمري، وفيصل عيد الشمري.

بدوره قدّم "القنياوي" شكره وتقديره للمجلس السابق مؤكداً أنه سيواصل العمل لتقديم أفضل الخدمات التي تحتاجها الأسر المنتجة مشيراً إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بتشكيل اللجان وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

شبكة عيون الإخبارية