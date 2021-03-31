منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن "الوادعي" بمكة

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تكثف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود الثلاثيني "ماجد بن سعيد الوادعي"، البحث عنه بعد فقدانه منذ بداية العام الهجري الماضي في ظروف غامضة بمكة المكرمة، ولا يعلم ذووه عنه شيئًا من وقتها حتى الوقت الحالي.

وبيّن شقيقه المواطن "سعد بن سعيد الوادعي" أن شقيقه "ماجد" اختفى منذ العام الماضي بعد قدومه إلى مكة المكرمة، وانقطع عنهم في ظروف غامضة، مبينًا أن شقيقه لا يشكو من أي مرض، وأنه بعد إبلاغ الجهات المختصة بالتغيب تم العثور على سيارته في أحد أحياء مكة المكرمة، ولا يوجد حتى الآن أي معلومة عنه، ولمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومة عنه مكافأة مالية.

وأضاف شقيقه أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه؛ حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "سبق" مَنْ يعرف أي معلومة عن المفقود أن يراجع أقرب مركز شرطة أو أن يتصل بالرقم 0598558838.