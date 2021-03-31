أخبار عاجلة

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن "الوادعي" بمكة

Print
منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن "الوادعي" بمكة منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن "الوادعي" بمكة

منذ بداية العام الماضي.. البحث مستمر عن

تكثف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود الثلاثيني "ماجد بن سعيد الوادعي"، البحث عنه بعد فقدانه منذ بداية العام الهجري الماضي في ظروف غامضة بمكة المكرمة، ولا يعلم ذووه عنه شيئًا من وقتها حتى الوقت الحالي.

وبيّن شقيقه المواطن "سعد بن سعيد الوادعي" أن شقيقه "ماجد" اختفى منذ العام الماضي بعد قدومه إلى مكة المكرمة، وانقطع عنهم في ظروف غامضة، مبينًا أن شقيقه لا يشكو من أي مرض، وأنه بعد إبلاغ الجهات المختصة بالتغيب تم العثور على سيارته في أحد أحياء مكة المكرمة، ولا يوجد حتى الآن أي معلومة عنه، ولمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومة عنه مكافأة مالية.

وأضاف شقيقه أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه؛ حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "سبق" مَنْ يعرف أي معلومة عن المفقود أن يراجع أقرب مركز شرطة أو أن يتصل بالرقم 0598558838.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

شبكة عيون الإخبارية