"الجمارك": قيمة البضائع المفسوحة خلال مارس أكثر من 65 مليار ريال

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بلغت أكثر من 11 مليون طن

قالت الجمارك السعودية إن قيمة البضائع المفسوحة خلال شهر مارس 2021م بلغت أكثر من 65 مليار ريال سعودي.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": ‏أن "قيمة البضائع المفسوحة خلال شهر مارس 2021م بلغت أكثر من 65 مليار ريال سعودي، في كافة المنافذ الجمركية التي تعمل على مدار الساعة لتيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية".

وكشفت أنه في شهر مارس 2021م بلغ عدد البيانات المفسوحة 342 ألفاً، وبلغ حجم البضاعة المفسوحة أكثر من 11 مليون طن، موضحة أن الفسح تم عبر 36 منفذاً.