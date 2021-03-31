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"الجوهرة" و"الدرة" و"مرسول بارك".. اختيار الآسيوي لمواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2021

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المباريات تقام خلال شهر رمضان

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، ملاعب ومواعيد مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 التي تستضيفها خلال الفترة من الـ14 أبريل، وحتى الـ30 منه.

واعتمد الاتحاد القاري ملعبي الملك فهد "الدرة"، والأمير فيصل بن فهد في الرياض، لمباريات المجموعة الأولى التي يستضيفها الهلال وتضم بجانبه فرق: شباب الأهلي، دبي الإماراتي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، والمتأهل من مواجهة الملحق بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

بينما اعتمد الاتحاد الآسيوي ملعبي: الملك فهد، وجامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض، لاستضافة المجموعة الرابعة التي يشارك فيها فريق النصر، وتضم بجانبه: السد القطري، والوحدات الأردني، والمتأهل من مواجهة الملحق بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، مباريات المجموعة الثالثة التي يلعب فيها النادي الأهلي مع فرق: الدحيل القطري، والشرطة العراقي، والاستقلال الإيراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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