"بيضان الباحة".. حادث يسفر عن 4 إصابات إحداها خطيرة

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أسفر حادث وقع اليوم في بيضان الواقعة في المندق بمنطقة الباحة عن أربع إصابات إحداها خطيرة.

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي 997 بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وأضاف "الزهراني" أن وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعة 14:34 بعد ظهر اليوم، وموقعه بيضان- كبرى بيضان- قبل محطة الشيخ، الطريق السياحي المندق الباحة.

وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بمحافظة بني حسن ومدينة الباحة والقائد الميداني، للموقع، وعند وصول الفرق اتضح وجود أربع إصابات إحداها خطيرة، وإصابتان متوسطتان، وإصابة حالتها مستقرة، وتم التدخل إسعافيًّا وإسعافها لمستشفى الملك فهد العام، كما باشر الموقع مدير الشؤون الإسعافية بالمنطقة.