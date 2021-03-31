أخبار عاجلة

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سيدة جامبيا الأولى تنوه بجهود المملكة التنموية في بلادها

Print
لدى تدشينها لبئرين افتتحتهما الندوة العالمية

سيدة جامبيا الأولى تنوه بجهود المملكة التنموية في بلادها

نوهت سيدة جامبيا الأولى السيدة فاطمة بارو بجهود المملكة العربية حكومةً وشعباً في دعم مسيرة العمل الإنساني مقدمة شكرها للندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودها التنموية التي تصب في خدمة بلادها.

جاء ذلك لدى تدشينها لبئرين افتتحتهما الندوة العالمية في قريتي (نيكنيدوي- مويافولا) التي تبعد عن العاصمة بانجول بـ (100) كلم حيث شارك في الحفل شقيقة الرئيس (ادمابارو) وحاكم الإقليم ووجهاء وعلماء المنطقة وعدد من الأعيان وأهالي القريتين الذين أبدوا فرحتهم الغامرة لتحقيق هذا الحلم الذي يوفر لهم المياه الصالحة للشرب بعد أن كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها من مناطق بعيدة.

وأبدت السيدة "بارو" تطلعها للمزيد من التعاون وإنجاز المشروعات التي تحتاجها جامبيا في حفر هذه الآبار التي تحتاجها كثير من المناطق الفقيرة والنائية التي تشح فيها المياه.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في حفر الآبار في العديد من دول إفريقيا، والتي تعد أحد أهم البرامج التي تحرص عليها خدمة إنسانية للمجتمعات الأفريقية.

سيدة جامبيا الأولى تنوه بجهود المملكة التنموية في بلادها

سيدة جامبيا الأولى تنوه بجهود المملكة التنموية في بلادها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية