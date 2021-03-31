سيدة جامبيا الأولى تنوه بجهود المملكة التنموية في بلادها

★ ★ ★ ★ ★

لدى تدشينها لبئرين افتتحتهما الندوة العالمية

نوهت سيدة جامبيا الأولى السيدة فاطمة بارو بجهود المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً في دعم مسيرة العمل الإنساني مقدمة شكرها للندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودها التنموية التي تصب في خدمة بلادها.

جاء ذلك لدى تدشينها لبئرين افتتحتهما الندوة العالمية في قريتي (نيكنيدوي- مويافولا) التي تبعد عن العاصمة بانجول بـ (100) كلم حيث شارك في الحفل شقيقة الرئيس (ادمابارو) وحاكم الإقليم ووجهاء وعلماء المنطقة وعدد من الأعيان وأهالي القريتين الذين أبدوا فرحتهم الغامرة لتحقيق هذا الحلم الذي يوفر لهم المياه الصالحة للشرب بعد أن كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها من مناطق بعيدة.

وأبدت السيدة "بارو" تطلعها للمزيد من التعاون وإنجاز المشروعات التي تحتاجها جامبيا في حفر هذه الآبار التي تحتاجها كثير من المناطق الفقيرة والنائية التي تشح فيها المياه.

وتواصل الندوة العالمية جهودها في حفر الآبار في العديد من دول إفريقيا، والتي تعد أحد أهم البرامج التي تحرص عليها خدمة إنسانية للمجتمعات الأفريقية.