الوكالة الأوروبية للأدوية: "أسترازينيكا" لا يتضمن أي مخاطر ترتبط بالعمر

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خبراؤها يواصلون تحليل الآثار الجانبية للقاح

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم (الأربعاء)، أن الخبراء الذين يحققون في احتمال وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا وحالات تخثر في الدم أو جلطة، لم يجدوا أي عوامل خطر محددة، بما في ذلك على ارتباط بالعمر، غير أنهم يواصلون تحاليلهم للآثار الجانبية للقاح.

وذكرت الوكالة في بيان نقلته "فرانس 24" أن الدراسات لم تحدد في الوقت الحاضر أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو ماض طبي يتضمن مشكلات جلطات في هذه الحالات النادرة جدًّا التي أفيد عنها لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا.