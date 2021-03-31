أخبار عاجلة

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صافرة الحكم المحلي تضبط نصف نهائي كأس الملك.. "الهويش" للنصر والفيصلي

Print
فيما يقود "البلوي" مواجهة التعاون والفتح

صافرة الحكم المحلي تضبط نصف نهائي كأس الملك..

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، للحكم محمد الهويش، مهمة إدارة مواجهة نصف نهائي كأس الملك التي تجمع النصر والفيصلي على ملعب مرسول بارك في الرياض، في الرابع من أبريل المقبل (حسب صحيفة "الرياضية").

كما كَلفت اللجنةُ بقيادة مواجهة التعاون والفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ذات اليوم، الحكمَ فيصل البلوي.

وغابت طواقم التحكيم الأجنبية عن إدارة مواجهات كأس الملك في النسخة الجارية؛ حيث أدار جميع المباريات في الأدوار السابقة طواقم تحكيم محلية.

صافرة الحكم المحلي تضبط نصف نهائي كأس الملك..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

شبكة عيون الإخبارية