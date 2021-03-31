أخبار عاجلة

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً -
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. إصابتان إثر حادث سقوط لإحدى المركبات بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز

Print
فيديو.. إصابتان إثر حادث سقوط لإحدى المركبات بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز .. إصابتان إثر حادث سقوط لإحدى المركبات بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز
تم علاج إحداها في المكان ونقلت الأخرى للمستشفى

فيديو.. إصابتان إثر حادث سقوط لإحدى المركبات بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز

أظهرت مقاطع متداولة وقوع حادث سقوط لإحدى المركبات بنفق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية مع طريق الملك فهد الستين"، وتعرض مركبة أخرى لأضرار بالغة.

ووقع حادث مساء اليوم الأربعاء على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، إثر سقوط من أعلى الجسر، وتعرض مركبة أخرى صادف وجودها لأضرار، وشهد الموقع تجمهر العديد من الناس حول الحادثة.

من جهتها ذكرت هيئة الهلال الأحمر أنه باشرت فرقة واحدة حادثة السقوط الذي نتج عنه إصابتان؛ إصابة تم علاجها في الموقع، والأخرى تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو.. انجراف عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ في غانا

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

بالفيديو تركي يطعن زوجته عدة طعنات في شارع عام بإسطنبول

شبكة عيون الإخبارية