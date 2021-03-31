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حدائق وميادين أبها تتزين بأكثر من مليون زهرة موسمية

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استعداداً لصيف هذا العام

حدائق وميادين أبها تتزين بأكثر من مليون زهرة موسمية

زينت أمانة منطقة عسير، حدائق وميادين مدينة أبها، بما يُقارب مليون شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعةً على طرق وحدائق وميادين عدة.

جاء ذلك، في إطار خلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة، واستعدادًا لاستقبال صيف موسم هذا العام.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن الأمانة زرعت مؤخرًا، ما يُقارب مليون وردة وزهرة موسمية، موزعةً على حدائق وميادين وطرقات مدينة أبها بأشكال ومجسمات جمالية.

وأضاف أن الورود تنوعت بما يناسب تكوين أجواء المدينة ويلائم طبيعتها الجغرافية.

وأشار "الحميدي" إلى أن تلك الجهود التي تقوم بها الأمانة مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كل الملاحظات؛ بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، ودعمها بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة والصيانة والتجميل، إضافة إلى ظهور الطرقات والميادين بصورة مثالية وجمالية.

وأكد أن الأمانة تعمل منذ وقت مبكر على زيادة المساحات الخضراء؛ تحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني التي تأتي لتحسين المشهد البصري.

وأوضح أن الأعمال تتم من خلال مسح المواقع المستهدفة، ثم دراستها والعمل على توزيع الزهور الجديدة.

حدائق وميادين أبها تتزين بأكثر من مليون زهرة موسمية

حدائق وميادين أبها تتزين بأكثر من مليون زهرة موسمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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