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"فيسبوك" يتخلى عن معتقداته ليسهل على مستخدميه التعامل مع تقنية مثيرة

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"فيسبوك" يتخلى عن معتقداته ليسهل على مستخدميه التعامل مع تقنية مثيرة "فيسبوك" يتخلى عن معتقداته ليسهل على مستخدميه التعامل مع تقنية مثيرة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" تخلى عن معتقداته التي تمسّك بها لسنوات؛ للتسهيل على مستخدميه في التعامل مع تقنية جديدة مثيرة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك طرح تقنية جديدة تسهّل على المستخدمين مشاهدة قصص "آخر الأخبار" بترتيب زمني.

وأصر "فيسبوك" لسنوات عديدة على أن خوارزميته هي الأفضل لرعاية ما يراه الناس في آخر الأخبار، مستخدمة آليات التعلم الآلي، ولكنها يبدو أثبتت بمرور السنوات أنها خاطئة.

وسيسمح فيسبوك لأول مرة لمستخدميه بتحديد الأولويات الخاصة بمنشورات الأخبار والصفحات المختلفة، وإمكانية تحديد قائمة "تصفية الخلاصة"، التي تمنح وصولاً سريعاً لأحدث الأخبار.

وتسمح تلك التقنية بإيقاف تشغيل خوارزميات فيسبوك التي تظهر المنشورات من الأصدقاء والصفحات حسب تفضيلاتك.

وجعل فيسبوك هذا التحديث متاحاً لمستخدمي التطبيق على نظام تشغيل "أندرويد"، ووعدت بطرحه على أجهزة "آيفون" خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت شركة "فيسبوك": إن تلك التقنية الجديدة تسمح بإيقاف الإعلانات السياسية، ويمكن أن تسهم في الحد من نشر المعلومات المضللة والمربكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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