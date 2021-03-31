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سلمه رسالة ولي العهد.. "الصباح" يستقبل الأمير تركي بن محمد

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تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة

سلمه رسالة ولي العهد..

استقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث نقل إليه رسالة شفهية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لسمو ولي عهد دولة الكويت.

ونقل ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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