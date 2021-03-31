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الشرطة الإندونيسية تقتل امرأة اقتحمت مقرها في العاصمة جاكرتا

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الشرطة الإندونيسية تقتل امرأة اقتحمت مقرها في العاصمة جاكرتا الشرطة الإندونيسية تقتل امرأة اقتحمت مقرها في العاصمة جاكرتا
بعد 3 أيام من عملية انتحارية استهدفت كنيسة

الشرطة الإندونيسية تقتل امرأة اقتحمت مقرها في العاصمة جاكرتا

أطلقت الشرطة الإندونيسية النار على امرأة اقتحمت مقر الشرطة الوطنية في جاكرتا، اليوم (الأربعاء)؛ وفقًا لتقارير إعلامية محلية وصفتها بالمهاجمة.

وبثّت محطة التلفزيون المحلية "تي في وان" لقطات من مكان الحادث؛ حيث شوهدت امرأة ترتدي حجابًا أزرق وملابس سوداء طويلة وهي تدخل ساحة مجمع الشرطة؛ حيث سُمع صوت طلقات نارية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشوهدت المرأة التي ظهرت في اللقطات التلفزيونية وهي تسقط على الأرض، بينما يمكن سماع طلقات نارية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مسلحة.

من جانبها ذكرت قناة كومباس التلفزيونية أن شخصًا قُتل في الموقع وجرى تبادل لإطلاق النار.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من قيام زوج وزوجة بتفجير انتحاري في كاتدرائية بجزيرة سولاويزي الإندونيسية يوم أحد الشعانين؛ مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا ومقتل نفسيهما فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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