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"الشمري" يفوز بجائزة "بوابة مكة الرقمية"

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"الشمري" يفوز بجائزة "بوابة مكة الرقمية" "الشمري" يفوز بجائزة "بوابة مكة الرقمية"
عن بحثه "تطوير نظام أمني مبتكر"

فاز بحث الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور نايف خلف الشمري، "تطوير نظام أمني مبتكر لكشف التسلل في سلسلة الكتل وإنترنت الأشياء في نظم الرعاية الصحية"؛ بجائزة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار.

يرعى تلك الجائزة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة.

وكانت لجنة الجائزة قد أعلنت فوز 20 بحثًا، بجوائز مالية تقدر بمليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائز.

وعبّر الدكتور "الشمري" عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على تتويجه الفائزين بالجائزة، مؤكدًا أن ذلك سيكون داعمًا لهم لعمل المزيد في خدمة هذا الوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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