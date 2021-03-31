"التعاونية للتأمين" تُدشن برنامج "التعاونية درايف" المُبتكر

★ ★ ★ ★ ★

للمرة الأولى.. لتشجيع السائقين على سلوكيات "القيادة الآمنة"

أطلقت شركة التعاونية للتأمين، اليوم الأربعاء، "التعاونية درايف"، وهو برنامج حصري مُبتكر يُطبق للمرة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية، يرصد سلوك السائقين؛ لتشجيعهم على تحقيق أعلى معدلات القيادة الآمنة من خلال منحهم فرصة الحصول على المكافآت والخصومات أسبوعيًّا، وهو مخصص لحاملي وثائق التأمين الشامل من دون أي مقابل مادي.

وأكد منصور بن فلاح أبوثنين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات بشركة التعاونية للتأمين، أن برنامج "التعاونية درايف" يتقاطع مع مستهدفات مبادرة تعزيز السلامة المرورية الواردة في الوثيقة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني، أحد البرامج المُحققة لرؤية المملكة 2030؛ لتقليل معدلات حوادث المركبات في السعودية التي تعد الأعلى بين دول مجموعة العشرين (G20).

وقال "أبوثنين": تفعيل برنامج "التعاونية درايف" سيمنح المنضمين له عددًا من المميزات النوعية؛ منها خصم 20% عند تجديد وثيقة تأمين السيارة، وعائد كبير على القسط المدفوع، ومكافآت أسبوعية، بالإضافة إلى منحهم تقنية تنبيه الاصطدام، وميزات الأمان الذكية، والوصول إلى سلوك القيادة الأفضل.

وأضاف: برنامج درايف الجديد بمثابة تأكيد على ريادة وقيادة التعاونية للتأمين لسوق التأمين السعودي، ومواكبتها التطور في قطاع الأعمال تحت ظلّ رؤية 2030، والعمل الدائم على تطوير استراتيجياتها، واستثمار الفرص الواعدة الخاصة بسلامة المجتمع المرورية.

من ناحيته قال مدير التحكم بالمخاطر في قسم السيارات بشركة التعاونية للتأمين عبدالله العطر: سيتم من خلال إعداد جهاز الاستشعار الذي سيمنح المنضمين نقاط "التعاونية درايف"، وسيجمع البرنامج بيانات القيادة الخاصة بهم، بما في ذلك التسارع والمكابح "الفرامل" بسلاسة، والانعطاف بسلاسة، والقيادة عند حدود السرعة، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على سلوك القيادة؛ مثل قيادة المركبات في وقت متأخر، أو المسافة التي يقطعها السائق ليلًا؛ لذلك سيتأثر التصنيف بعدد النجوم الممنوحة لكل رحلـة بناء على سلوك القيادة".

وأضاف "العطر": نقاط الرحلات ستمنح في "التعاونية درايف"، عبر قياس كمية الأحداث التي تقع لكل رحلة "100 نقطة"، التي يمكن استعراضها في الدرايف، موضحًا أنه يمكن للمنضمين للبرنامج، بعد التسجيل فيه وتفعيله، كسب ما يصل إلى 400 نقطة درايف في الشهر، من خلال القيادة الجيدة، وتحسين سلوك القيادة، والمعرفة والوعي، والتأكد من أن المركبة آمنة للقيادة، فيما ستؤدي أحداث القيادة غير الآمنة إلى تقليل رصيد النقاط اليومية؛ بناء على نوع وشدة أحداث القيادة.

يُذكر أن برنامج درايف ظهر لأوّل مرة في العام 2011 في جنوب إفريقيا، ثم المملكة العربية السعودية، ومؤخرًا طُبقت في المملكة المتحدة، ويبلغ عدد مستخدميه نحو 260 ألف مستخدم، ويتفرّد بتأثيره الإيجابي على تحسين سلوك القيادة؛ ممّا سيؤدي ذلك إلى تخفيف معدل الحوادث.