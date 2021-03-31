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أمانة المدينة المنورة تخطط لزراعة مليون شجرة بنهاية 2022

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في الطرق والشوارع والميادين والحدائق

أمانة المدينة المنورة تخطط لزراعة مليون شجرة بنهاية 2022

‬أطلقت أمانة المدينة المنورة مبادرة تستهدف زراعة مليون شجرة بنهاية عام 2022 في الطرق والشوارع والميادين والحدائق ومداخل المدينة والمحافظات والقرى التابعة لها.

وتستهدف مبادرة الأمانة أيضاً المحافظة على الأشجار والنباتات التي تمت زراعتها من خلال عقود التشغيل والصيانة في وقت سابق، والتي تبلغ 3 ملايين و628 ألفاً و538 بين أشجار وشجيرات وحوليات، بمسطحات خضراء يبلغ مجملها مليوناً و851 ألفاً و422 متراً مربعاً، ومن المنتظر أن تشمل هذه الخطة زراعة كل الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، بالإضافة إلى الدائري الثالث.

وكشفت الأمانة أنها تعمل على استبدال الأشجار والنباتات الضارة بأخرى صديقة للإنسان والبيئة، مع مراعاة التطور العمراني وتأهيل العديد من الطرق والشوارع من أجل تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، وتخفيف آثار التغير المناخي وزيادة الأماكن الظليلة وخفض نسبة الملوثات في الهواء.

ويأتي ذلك في ظل حرص أمانة منطقة المدينة المنورة على مشاركتها في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في الوطن والعالم، واستشعاراً منها بدورها في المساهمة في تحسين الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء في المنطقة.

أمانة المدينة المنورة تخطط لزراعة مليون شجرة بنهاية 2022

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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