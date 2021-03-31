الأمير فهد بن جلوي يزور الأولمبية القطرية

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على هامش زيارته لحضور سباق الهجن

التقى الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الأربعاء، بسعادة أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم بن راشد البوعينين بمقر الأولمبية القطرية في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش زيارته لحضور مهرجان سيف أمير قطر للهجن 2021م والذي ينطلق يوم غد الخميس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج المشتركة بين اللجنتين الأولمبيتين.

كما قام الأمير فهد بن جلوي بزيارة للأكاديمية الأولمبية القطرية التقى فيها بالمدير التنفيذي سيف النعيمي، الذي أخذ الأمير فهد بن جلوي بجولة في أرجاء الأكاديمية، واطلع على البرامج والدورات التدريبية التي تقيمها.