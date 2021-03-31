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هيئة الفضاء تبحث مستقبل الشراكة مع إدارة الفضاء الصينية

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هيئة الفضاء تبحث مستقبل الشراكة مع إدارة الفضاء الصينية هيئة الفضاء تبحث مستقبل الشراكة مع إدارة الفضاء الصينية
للتعاون في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني

هيئة الفضاء تبحث مستقبل الشراكة مع إدارة الفضاء الصينية

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز "عبر الاتصال المرئي"، اليوم؛ مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية "CNSA" تشانغ كيجيان.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء، ومستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية والتعاون التقني والفني، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الفضاء؛ تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال عام 2014م، وركز الاجتماع على أهمية المبادرة في إطلاق مسار تنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء من خلال تعليم وتدريب المواطنين السعوديين الموجودين في الصين الذين يدرسون في مسارات علمية ذات علاقة بالقطاع.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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