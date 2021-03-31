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اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية يوم 22 أبريل

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اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية يوم 22 أبريل اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية يوم 22 أبريل

اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية يوم 22 أبريل

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العادي يوم الـ22 من أبريل المقبل.

ولم يكشف حساب اتحاد كرة القدم على "تويتر" مزيدًا من التفاصيل بشأن الجمعية العمومية، وينتظر أن تتم مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالمسابقات والمنتخبات المختلفة.

ويضم اجتماع الجمعية العمومية جميع أعضاء الاتحاد، ويُعقد بشكل عادي أو غير عادي، والجمعية العمومية تمثل الهيئة التشريعية والسلطة العليا للاتحاد، ولها سلطة إصدار القرارات وتعتبر قراراتها نافذة وملزمة، ويتم تشكيلها وفـق الأحكام الواردة في النظام الأساسي.

وتتألف الجمعية العمومية من (47) عضواً؛ وذلك على النحو التالي:

(16) عضواً يمثلون أندية الدرجة الممتازة، وممثل واحد لكل ناد في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية.

(9) أعضاء يمثلون أندية الدرجة الأولى أصحاب المراكز التسعة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية.

(9) أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثانية أصحاب المراكز التسعة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية.

(8) أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة أصحاب المراكز التسعة الأولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية.

(2) عضوان يمثلان روابط دوري الأندية المحترفة (المدير التنفيذي لكل رابطة).

(3) أعضاء يمثلون اللجنة الأولمبية العربية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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