"تصفية" تكشف أبرز قرارات اجتماعها رقم 428 اليوم الأربعاء

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شملت بيع أراضٍ وتعيين مسوقين عقاريين وحصر بعض المبالغ

‬ أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 428 المنعقدة يوم الأربعاء 24 /3/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: بيع أراضٍ، وتعيين مسوقين عقاريين، وحصر بعض المبالغ.

وتضمنت القرارات:

أولاً- "مساهمات أرض قرطبة"؛ حيث تم:

1- بيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.

2- تعيين مسوق عقاري لبيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.

ثانياً- "مساهمة الأرض الواقعة غرب العزيزية"، وشملت:

1- تطبيق الفقرة الرابعة من آلية عمل اللجنة بإيقاع الحجر التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة.

ثالثاً- "مساهمة عثمان بن حسن" وشملت:

1- حصر المبالغ التي في ذمة أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة.

2- استدعاء أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة لمساءلته حيالها.

رابعاً- "مساهمة مخطط المجد":

تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (48) والتاريخ 14/ 2/ 1430 هـ بإدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين (المنع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات).

خامساً: "مساهمة أرض الشوقية وأرض بطحاء قريش واستراحات الزيتون" وشملت:

تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزارة ذي الرقم (48) وتاريخ 14/ 2/ 1430هـ وذلك بإدراج صاحب المساهمة على قائمة "القبض" وإحضاره لدى اللجنة.