"تصفية" تكشف أبرز قرارات اجتماعها رقم 428 اليوم الأربعاء
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 428 المنعقدة يوم الأربعاء 24 /3/ 2021م.
وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: بيع أراضٍ، وتعيين مسوقين عقاريين، وحصر بعض المبالغ.
وتضمنت القرارات:
أولاً- "مساهمات أرض قرطبة"؛ حيث تم:
1- بيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.
2- تعيين مسوق عقاري لبيع القطع المتبقية في أرض مساهمة قرطبة.
ثانياً- "مساهمة الأرض الواقعة غرب العزيزية"، وشملت:
1- تطبيق الفقرة الرابعة من آلية عمل اللجنة بإيقاع الحجر التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة.
ثالثاً- "مساهمة عثمان بن حسن" وشملت:
1- حصر المبالغ التي في ذمة أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة.
2- استدعاء أحد من انتقلت إليه عقارات تخص المساهمة لمساءلته حيالها.
رابعاً- "مساهمة مخطط المجد":
تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (48) والتاريخ 14/ 2/ 1430 هـ بإدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة الممنوعين (المنع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات).
خامساً: "مساهمة أرض الشوقية وأرض بطحاء قريش واستراحات الزيتون" وشملت:
تطبيق الفقرة الثانية من البند الأول من آلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزارة ذي الرقم (48) وتاريخ 14/ 2/ 1430هـ وذلك بإدراج صاحب المساهمة على قائمة "القبض" وإحضاره لدى اللجنة.