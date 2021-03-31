أمريكا تتسلم 335 مليون دولار تعويضات من السودان

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"بلينكن" أشار إلى إمكانية بدء فصل جديدة في العلاقات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة حصلت على 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وتفجير المدمرة يو.إس.إس كول عام 2000، ومقتل الدبلوماسي جون جرانفيل عام 2008.

وأعرب "بلينكن" عن أمله أن تساعد التعويضات في إيجاد بعض العزاء عن المآسي الفظيعة التي وقعت للضحايا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "بطيّ صفحة هذه العملية الصعبة، يمكن لفصل جديد في العلاقات الأمريكية السودانية أن يبدأ".