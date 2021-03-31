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أمانة الجوف تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

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تضمّن إنشاء مسارات للدراجات والمشاة وفق المواصفات الفنية المعتمدة

أمانة الجوف تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

أنهت أمانة منطقة الجوف مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، من جسر الصناعية إلى دوار تقاطع الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن مشروعات إعادة تأهيل الطرق في مدينة سكاكا؛ لتوفير من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المشروع تضمن إنشاء مسارات للدراجات والمشاة وفق المواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات السلامة، إلى جانب أعمال التشجير والإنارة والأرصفة وإعادة الدهان.

وأضاف المهندس الشرعان أن أعمال المشروع تضمنت سفلتة 50 ألف متر مربع، وتركيب البلاط على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع، وتمديد شبكة ري إلكترونية بطول 4500 متر، كما تم تركيب 73 عمود إنارة، و53 لوحة إرشادية، و100 من المصدات الخرسانية.

وأكد الشرعان حرص الأمانة على سرعة إنجاز مشاريع تأهيل وتطوير الطرق بالمنطقة، وفق أعلى المواصفات، لتسهم في انسيابية الحركة وتحسين المشهد الحضري، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

أمانة الجوف تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

أمانة الجوف تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق نواف بن عبدالعزيز بسكاكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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