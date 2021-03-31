نائب أمير الشرقية: رياضة الفروسية مرتبطة بتاريخ المملكة العريق

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كرم فريق العمل والجهات الداعمة لموسم الفروسية بمحافظة الخفجي

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة الاهتمام برياضة الفروسية دعمًا للموروث الوطني وما تمثله هذه الرياضة من ارتباط وثيق بتاريخ المملكة العريق، منوهًا باهتمام القيادة بهذه الرياضة من خلال إنشاء هيئة عليا للفروسية لدعمها وتطويرها.

جاء ذلك خلال تكريمه لفريق العمل والجهات الداعمة لموسم الفروسية بمحافظة الخفجي للعام 2021؛ حيث كُرم محافظ الخفجي رئيس مجلس نادي الفروسية محمد بن سلطان الهزاع، ورئيس وكبير الإداريين بشركة أرامكو لأعمال الخليج عازب القحطاني الجهة الداعمة للنادي وأعضاء الفريق.

وعبر محافظ الخفجي عن شكره لنائب أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه لكل الأنشطة التي تقام في المحافظة بشكل عام والأنشطة الرياضية بشكل خاص، والتي يشارك فيها شباب المحافظة؛ حيث كان لهذا الدعم أثره البالغ على نجاح موسم الفروسية بالمحافظة.