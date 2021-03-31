محافظ يدمة يدشن حملة تطعيم لقاح كورونا

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دعا إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي

دشن محافظ يدمة، اليوم، موفق بن عبدالهادي العنزي بمقر المحافظة؛ حملة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي المحافظة ومراكزها.

وتلقى منسوبو المحافظة والمراكز التابعة الجرعة الأولى من اللقاح تحت إشراف كادر طبي من مستشفى يدمة العام.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وهي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها المواطن والمقيم من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص على سلامة الجميع.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم - بإذن الله - من الإصابة.