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المكسب الأكبر منذ 11 شهراً.. سوق الأسهم فوق 9900 نقطة للمرة الأولى منذ 2014

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المكسب الأكبر منذ 11 شهراً.. سوق الأسهم فوق 9900 نقطة للمرة الأولى منذ 2014 المكسب الأكبر منذ 11 شهراً.. سوق الأسهم فوق 9900 نقطة للمرة الأولى منذ 2014
أغلق مرتفعاً عند 9907.82 نقطة وبتداولات بلغت 16 مليار ريال لأكثر من 505 ملايين سهم

المكسب الأكبر منذ 11 شهراً.. سوق الأسهم فوق 9900 نقطة للمرة الأولى منذ 2014

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأربعاء على مكاسب هي الأكبر منذ 11 شهراً، ليواصل السوق صعوده وللجلسة الرابعة على التوالي.

ودعمت الأسهم القيادية من ارتفاع السوق ليغلق فوق مستوى 9900 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، (6 سنوات ونصف تقريباً).

تفصيلاً، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 272.48 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.82 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساب للتكافل، والأهلي للتكافل، وأسيج، والسعودي الفرنسي، وسابك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ذيب، وريدان، وإسمنت الجوف، وأنعام القابضة، وعسير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و5.40%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 140.12 نقطة ليقفل عند مستوى 24291.91 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 335 ألف سهم تقاسمتها 770 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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