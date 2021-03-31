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"إياتا": تطبيق تصريح السفر الرقمي لنتائج فحوص كورونا ينطلق منتصف أبريل

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"إياتا": تطبيق تصريح السفر الرقمي لنتائج فحوص كورونا ينطلق منتصف أبريل "إياتا": تطبيق تصريح السفر الرقمي لنتائج فحوص كورونا ينطلق منتصف أبريل
"العوضي": سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران والدول والمطارات

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء: إن تصريح سفر رقمياً لنتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة أبل في منتصف أبريل.

وكان من المزمع إطلاق تصريح السفر الرقمي، الذي يمر حالياً بمرحلة اختبار، بحلول نهاية مارس.

وقال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي لـ"إياتا" في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط: إن من المتوقع إطلاق التطبيق على منصة "أبل" في 15 أبريل تقريباً، ثم في وقت لاحق على منصة "أندرويد".


ووفق "رويترز"، قال "العوضي": "لكن التطبيق سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران، والدول المختلفة، والمطارات".

كانت شركة "فيرجن أتلانتيك" للطيران، ومقرها بريطانيا، قالت يوم الجمعة إنها ستجرب تطبيق "إياتا" على مسار لندن إلى بربادوس بدءاً من 16 أبريل. وقالت "بربادوس" إنها ستقبل التصريح على حدودها، لتصبح من أوائل الدول قبولاً لتصريح رقمي بدلاً من الوثائق الورقية.

ويقول "إياتا": إن تصريح السفر سيساعد في تسريع عمليات تسجيل الوصول.

وقال "العوضي": "عدد كبير من شركات الطيران طلبت الانضمام (لاستخدام التطبيق)".

الاتحاد الدولي للنقل الجوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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