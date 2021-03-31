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رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد

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فور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه

رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد

تلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل الرياض اليوم السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق في زيارة رسمية للمملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

وفور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو.

وقد أجريت لرئيس الوزراء في جمهورية العراق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك تبادل الضيف التحية مع مستقبليه؛ كل من: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما رحب سمو ولي العهد بالوفد الرسمي لدولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق؛ كل من: وزير الخارجية الدكتور فؤاد محمد حسين بكي، ووزير المالية الدكتور علي عبدالأمير علاوي، ووزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي، ووزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل الساعدي، ووزيرة الإعمار والإسكان نازنين محمد وسو، ووزير الزراعة محمد كريم جاسم الخفاجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ومستشار الأمن القومي قاسم محمد جلال الأعرجي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني الدكتورة سها داوود الياس النجار، ومحافظ الأنبار علي فرحان حميد، ومحافظ المثنى أحمد منفي جودة، ووكيل وزير الخارجية نزار الخير الله، ووكيل رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد علي حسين الدليمي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء أحمد محمد نجاتي، والقنصل العراقي بالمملكة مهدي عبدالله محل.


وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه سمو ولي العهد ورئيس الوزراء في جمهورية العراق في موكب رسمي إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة.

رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد

رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد

رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد

رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد

رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد

رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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