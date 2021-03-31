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نسي بطاقة الصراف في جهاز السحب لدقائق فخسر 5 آلاف ريال.. والشرطة تطيح بالمتهم

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نسي بطاقة الصراف في جهاز السحب لدقائق فخسر 5 آلاف ريال.. والشرطة تطيح بالمتهم نسي بطاقة الصراف في جهاز السحب لدقائق فخسر 5 آلاف ريال.. والشرطة تطيح بالمتهم
واقعة حدثت مع مواطن بالأفلاج والجهات الأمنية أطاحت بالمتهم في أقل من نصف ساعة

نسي بطاقة الصراف في جهاز السحب لدقائق فخسر 5 آلاف ريال.. والشرطة تطيح بالمتهم

نجحت فرق شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء، في الإطاحة بمقيم اتهم بسحب 5 آلاف ريال من حساب مواطن عبر صراف آلي.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن في العقد السادس من عمره، يفيد بتوقفه أثناء سفره عند صراف آلي بأحد طرق الأفلاج، وسحب ثلاثة آلاف ريال، ليتفاجأ بعد دقائق بورود رسالة تفيد بسحب خمسة آلاف ريال، ومن ثم السحب مرة أخرى عن طريق نقاط بيع من أحد المحالّ التجارية بمبلغ 36 ريالاً، ليدرك المواطن أنه نسي بطاقة الصراف في جهاز السحب الآلي.

وقدّم المواطن بلاغاً لدى الجهات الأمنية بالأفلاج، التي بدورها كثفت فرق شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج جهودها، وفي أقل من نصف ساعة تم ضبط المتهم، وهو مقيم من جنسية عربية، ومعه المبلغ، وتم توقيفه لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.شرطة محافظة الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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