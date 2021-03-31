"فيس بوك" تسعى لإضافة ميزة جديدة في "واتساب"

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الخاصية الجديدة لا تزال قيد التطوير

تتحرك شركة "فيس بوك"، المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير، واتساب، في اتجاه إضافة ميزة جديدة له، تسمح للمستخدمين بتغيير الألوان في التطبيق.

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن التطبيق بدأ في العمل عام 2014، واستحوذت عليه شركة فيسبوك في 2019، مقابل صفقة بلغت 19 مليار دولار، ووصل عدد مستخدميه إلى أكثر من مليارين شهريا، مما يعني أن أي تغيير سيحظى باهتمام واسع النطاق في العالم.

وغرّد حساب موقع "WABetaInfo" المعني بأخبار "واتساب" على "تويتر" قائلاً: "واتساب يطور حاليًا خاصية تسمح للمستخدمين بتعديل الألوان في التطبيق".

وأضاف أن الخاصية الجديدة لا تزال قيد التطوير، ولا توجد الكثير من التفاصيل بهذا الشأن في الوقت الراهن.

ونشر الحساب عدة صور، يبدو أنها مسربة من عمليات التطوير لواتساب، وتظهر اكتساء بعض الرموز بألوان جديدة.

وتظهر الصور أن بوسع المستخدم تعديل لون صندوق الدردشة، الذي كان حصرًا في السابق باللون "البيج".

ولا يعرف، حتى الآن، متى سترى هذه الخدمة الجديدة النور، خاصة أن كثيرين كانوا يشكون من عدم قدرتهم على التحكم في ألوان التطبيق، كما في تطبيقات أخرى.

وبحسب موقع "غاجيتزس ناو" يسعى "واتساب"، إلى اختبار ميزة ترفع من سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، التي تلقى رواجا في التطبيق.شركة فيس بوك واتساب