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خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة

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خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة خبراء "الصحة العالمية": اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة وفعالة
قالوا: غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات

خبراء

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد ، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات، بحسب "الفرنسية".

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن "اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يُظهر أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات فيما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى".منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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