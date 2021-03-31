أخبار عاجلة

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
قسم الإعلام في جامعة الملك سعود ينظم ندوة "إعلام الحرب والسلام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء": الفسح المركزي يقلّص المدة والإجراءات

Print
"الغذاء والدواء": الفسح المركزي يقلّص المدة والإجراءات "الغذاء والدواء": الفسح المركزي يقلّص المدة والإجراءات
الهيئة نظمت 18 ورشة في مختلف مدن ومناطق المملكة

نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع مجلس الغرف والهيئة العامة للجمارك مؤخرًا، 18 ورشة في مختلف مدن ومناطق المملكة لشرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي للمنتجات الخاضعة لإشرافها.

وركّزت الورش، التي استفاد منها نحو 400 شخص من موظفين ومخلصين جمركيين ومستوردين، على شرح الآلية المحدّثة للفسح المركزي بالهيئة، والتعريف بالفسح المركزي.

وتم استعراض آلية سير عمليات الفسح، ومهام وأهداف الفسح المركزي، وآلية فسح الإرساليات، ومراكز الفسح والمنافذ التابعة لها وقنوات التواصل، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات وأهم الملاحظات المرصودة على الإرساليات التي تسبب تأخر عملية الفسح للمستوردين.

وتدعم الآلية المحدّثة للفسح المركزي مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لفسح تلك المنتجات بما يواكب رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع مستوى ترتيب المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وتهدف إلى تقليص مدة الفسح بالتعاون مع "الجمارك" لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية بتيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، وتقليل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، وذلك من خلال التواجد في المنافذ على مدار الساعة (حتى في الأعياد والإجازات)، وتوحيد إجراءاتها بما يحقق تقليص الوقت المستغرق لفسح الإرساليات.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التواصل معها حول المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد"، أو عبر الموقع الإلكتروني www.sfda.gov.sa.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية