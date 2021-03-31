أخبار عاجلة

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
قسم الإعلام في جامعة الملك سعود ينظم ندوة "إعلام الحرب والسلام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صندوق الاستثمار الروسي يرحب بمبادرة #_الخضراء: مستعدون للتعاون

Print
صندوق الاستثمار الروسي يرحب بمبادرة #السعودية_الخضراء: مستعدون للتعاون صندوق الاستثمار الروسي يرحب بمبادرة #_الخضراء: مستعدون للتعاون
"ديمترييف": نعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات ومستثمرين على تنفيذ مشاريع عدة

صندوق الاستثمار الروسي يرحب بمبادرة #السعودية_الخضراء: مستعدون للتعاون

أعلن صندوق الاستثمار الروسي عن ترحيبه بمبادرة #_الخضراء مؤكداً أنه على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمبادرة.

وقال الصندوق: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرات مع #المملكة وسنواصل الشراكة الاستراتيجية مع #المملكة في عدة مجالات.

تفصيلاً، أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية المتعلقة بهذه المبادرة، كما أفاد بأن ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عدداً من المبادرات المهمة؛ مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار.صندوق الاستثمار الروسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية