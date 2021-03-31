أخبار عاجلة

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
قسم الإعلام في جامعة الملك سعود ينظم ندوة "إعلام الحرب والسلام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فايزر": لقاحنا فعال 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عامًا

Print
"فايزر": لقاحنا فعال 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عامًا "فايزر": لقاحنا فعال 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عامًا
أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا

أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، وذلك بعد إطلاقها تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، تتوقع الشركة نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال خلال أسابيع.

وقد زفّت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" خبراً مبشراً، حيث أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا.

وأكدت أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس.

كما يرتبط الدواء بإنزيم "البروتياز" الذي يعمل على إيقاف تكاثر الفيروس.

وقد نجحت الأدوية المعتمدة على هذا الإنزيم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.شركة فايزر لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر

الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر"

الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر"

شبكة عيون الإخبارية