"فايزر": لقاحنا فعال 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عامًا

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أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا

أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، وذلك بعد إطلاقها تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، تتوقع الشركة نتائج تجارب لقاح كورونا للأطفال خلال أسابيع.

وقد زفّت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" خبراً مبشراً، حيث أعلنت عن بدء إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا.

وأكدت أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس.

كما يرتبط الدواء بإنزيم "البروتياز" الذي يعمل على إيقاف تكاثر الفيروس.

وقد نجحت الأدوية المعتمدة على هذا الإنزيم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.شركة فايزر لقاح كورونا