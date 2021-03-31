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إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين المصلين

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إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين المصلين إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين المصلين
"الشؤون الإسلامية": وصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 52 يوماً 416 مسجداً تمّ فتح 396

إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بكورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 52 يوماً، إلى 416 مسجداً؛ تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة: ثلاثة مساجد في منطقتَي الرياض ومكة المكرّمة؛ تمّ رصد ثلاث حالات في كل منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية؛ تمّ رصد حالتَي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الجوف، بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح أربعة عشر مسجداً؛ ستة منها في منطقة مكة المكرّمة، وثلاثة في منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في منطقتَي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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