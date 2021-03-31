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"الغامدي" يدشن القافلة الإرشادية ويفتتح المعرض المصاحب للمشاتل الزراعية بجدة

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دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، فعاليات القافلة الإرشادية التي بدأت اليوم.

وأقيمت ورشة عمل بعنوان "الاشتراطات والممارسات الزراعية الجيدة للمشاتل"، ومعرض للمشاتل الزراعية، بمقر المشتل التابع للفرع بمحافظة جدة.

وأوضح "الغامدي" أن المعرض يأتي ضمن برنامج القافلة الإرشادية الزراعية التي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية؛ لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين بالزراعة، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها، والتعريف بـ"سعودي قاب"، وأهمية برنامج "حصر".

ونوّه "الغامدي" بمبادرتي " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما سمو ولي العهد، واللتين تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية أثناء تدشين فعاليات القافلة الإرشادية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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