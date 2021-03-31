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كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:34 صباحاً
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:34 صباحاً
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:34 صباحاً
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر"
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:34 صباحاً
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:34 صباحاً
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:34 صباحاً
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 07:18 صباحاً
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 01:35 صباحاً
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 01:19 صباحاً
قسم الإعلام في جامعة الملك سعود ينظم ندوة "إعلام الحرب والسلام"
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 01:19 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الحقيقة | أستاذ اقتصاد: لا يمكن أن يكون لقناة السويس بديل يوفر نفس العائد الاقتصادي للعالم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 31 مارس 2021 01:26 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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