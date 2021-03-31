أخبار عاجلة

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
قسم الإعلام في جامعة الملك سعود ينظم ندوة "إعلام الحرب والسلام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة وفق المعايير الدولية

Print
الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة وفق المعايير الدولية الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة وفق المعايير الدولية
ثمّنت جهود في تعويم السفينة الجانحة وإعادة الحركة لقناة السويس

الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة وفق المعايير الدولية

ثمّنت دولة الإمارات جهود جمهورية مصر العربية في التعامل مع الحادث العرضي في قناة السويس من جرّاء جنوح إحدى السفن ونجاحها في تعويمها، وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفي وقت قصير.

وعبّرت الإمارات عن ثقتها باقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لفتت -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- إلى اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمّن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.

الإمارات جمهورية مصر العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

مصر.. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل

مصر.. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل

شبكة عيون الإخبارية