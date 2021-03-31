الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة وفق المعايير الدولية

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ثمّنت جهود مصر في تعويم السفينة الجانحة وإعادة الحركة لقناة السويس

ثمّنت دولة الإمارات جهود جمهورية مصر العربية في التعامل مع الحادث العرضي في قناة السويس من جرّاء جنوح إحدى السفن ونجاحها في تعويمها، وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفي وقت قصير.

وعبّرت الإمارات عن ثقتها باقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية لفتت -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- إلى اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمّن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.

الإمارات جمهورية مصر العربية