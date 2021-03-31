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"التخصصات الصحية" تعقد لقاءً للمواءمة مع برامج التحول الصحي

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"التخصصات الصحية" تعقد لقاءً للمواءمة مع برامج التحول الصحي "التخصصات الصحية" تعقد لقاءً للمواءمة مع برامج التحول الصحي
لتحديد الأهداف والمشاريع المشتركة لتنظيم الجهود والبرامج الوطنية

عقدت الهيئة للتخصصات الصحية اليوم، لقاءً تشاوريًّا مع برنامج التحول في القطاع الصحي ومع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، جمعت قيادات ومسؤولي الجهات المشاركة.

جاء ذلك بهدف مناقشة برامج التحول الوطني، وتحديد الأهداف والمشاريع المشتركة لتنظيم الجهود والبرامج الوطنية التي ستعمل عليها الجهات معًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وناقش اللقاء أهم ركائز الهيئة في عملية الممارسة المهنية، وإمكانية مواءمتها مع مستهدفات التحول الصحي لرؤية 2030، للارتقاء بالخدمات الصحية ولتحسين القيمة النهائية للمخرجات الصحية.

وذكرت اللجنة التشاورية في الورشة، أن برنامج دعم التحول الصحي يتقاطع مع الهيئة في الكثير من المحاور التي تُبرز دور الهيئة وتدعمها لأن تكون الداعم الأكبر في تمكين التحول الصحي الوطني من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي من المواءمة، هو تحديد المحاور والتقاطعات مع برامج التحول الصحي وتحديد فرص التعاون المستقبلية.

وأوضحت أن مجالات المواءمة من جانب الهيئة هي التدريب والبرامج التدريبية، والاعتماد المؤسسي والبرامجي، والقوى العاملة الصحية، والتطوير المهني المستمر، والحوكمة؛ لتسهيل حصول المجتمع على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتحسين جودة التدريب وإدراج مفهوم نموذج الرعاية الصحية الحديث في البرامج التدريبية المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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