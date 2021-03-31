أخبار عاجلة

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر -
"المعلمي" يؤكّد أن المملكة لا تألو جهداً في سبيل تعزيز الاحترام وثقافة السلام والتعايش بين الناس -
وزير الإعلام اليمني يُدين بأشد العبارات جريمة قتل مليشيا الحوثي لقيادي في حزب المؤتمر -
الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة مع المتمردين الحوثيين بشأن ناقلة النفط "صافر" -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
واشنطن تجدّد الترحيب بتقديم المملكة منحة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية -
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على 5 مناطق -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
قسم الإعلام في جامعة الملك سعود ينظم ندوة "إعلام الحرب والسلام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس الوزراء المصري ينعي "الجنزوري": لم يتأخر عن خدمة وطنه

Print
مجلس الوزراء المصري ينعي "الجنزوري": لم يتأخر عن خدمة وطنه مجلس الوزراء المصري ينعي "الجنزوري": لم يتأخر عن خدمة وطنه
رئيس الوزراء الأسبق وافته المنية صباح اليوم

مجلس الوزراء المصري ينعي

نعى مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

ووقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الفقيد؛ داعيًا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووفق "بوابة الأهرام" أعرب المجلس عن تقدير للدور الوطني الذي ساهم به "الجنزوري" خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية.

وثمّنت الحكومة الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه؛ حيث كان نموذجًا في البذل والعطاء، لم يتأخر عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة؛ لا سيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والإخلاص والمثابرة؛ حيث كان الراحل الكريم دومًا مرجعًا اقتصاديًّا مهمًّا، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسؤولية.مجلس الوزراء المصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

مصر.. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل

مصر.. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل

شبكة عيون الإخبارية