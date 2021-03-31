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"المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS"

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"المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS" "المساحة" تنظم ورشًا تعريفية للمرجع المكاني الوطني "SANSRS"
تستهدف التعريف به وإبراز أهمية استخدامه وآلية الوصول إليه

دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، إلى الاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.

وحثت الهيئة، الراغبين في الالتحاق بالورش، على التسجيل المبكر عن طريق الرابط: http://gasgi.gov.sa/Ar/EService/Pages/SANSRSRegistration.aspx.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل 10/ 9/ 1442هـ.

وقالت: لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasagi.gov.sa.الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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