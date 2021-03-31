"العثيم" يهنئ ولي العهد ويشيد بتدشين "شريك"

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أكد أن البرنامج يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة تدشين برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال "العثيم": برنامج "شريك" المخصص للشركات المحلية، يُعد مبادرة وطنية مبتكرة تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم نموه لتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في دعم واستدامة نمو الاقتصاد.

وأضاف: برنامج "شريك" من شأنه أن يضاعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يسهم في زيادة حجم اقتصاد المملكة ورفع معدلات التنافسية وتحقيق التنوع المنشود؛ فضلًا عن تعزيز حضور المملكة كوجهة استثمارية جاذبة وداعمة لمختلف الأنشطة والاستثمارات.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ونماءها وسلامها واستقرارها.شركة عبدالله العثيم القابضة