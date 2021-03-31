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مكة.. تدخل جراحي ينقذ مقيماً بعد تعرُّضه لحادث ونزيف بالرأس

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المريض كان يعاني تجمعاً دموياً ضاغطاً على مركز الوعي والحركة

مكة.. تدخل جراحي ينقذ مقيماً بعد تعرُّضه لحادث ونزيف بالرأس

‏تمكّن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمقيم يبلغ من العمر (19) عاماً من جرّاء حادثة سقوط من مركبة.

وبيّن ‏رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور زهير هوساوي، أن المريض قدم إلى المستشفى من جرّاء سقوط مركبة وهو يعاني إصابة مباشرة في الرأس ‏أدت إلى نزيف وتجمُّع دموي ضاغط على مركز الوعي والحركة، مما استدعى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات وتبين وجود نزيف داخلي وتجمع دموي، وعلى أثره تقرر ضرورة التدخل الجراحي لوقف النزيف، مشيراً الى أنه تم خلال العملية التي استغرقت ساعتين بمشاركة استشاري التخدير عبدالله العبد، والدكتور أسامة برناوي، من قسم جراحة المخ والأعصاب، إزالة ‏النزيف الداخلي والخارجي والعمل على المحافظة على عظام الجمجمة وعظام الجبهة، وتمت إزالة 200 مل من الدم المتجلط ونقل المريض للعناية المركزة لاستكمال العلاج الطبي لتقليل ضغط الدماغ وبعدها غادر المريض العناية المركزة.

وأكد هوساوي؛ أنه بلطف من الله -عزّ وجلّ- استعاد المصاب الوعي كاملاً مع القدرة على المشي والكلام ويحضر للخروج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

ولفت إلى أن التدخل ‏السريع في مثل هذه الحالات يُعد السبب الرئيس -بعد الله- في إنقاذ حياة المصاب، حيث إن نوعية الإصابة بهذا النزيف قد تسبّب إعاقة دائمة، نظراً لكمية حجم الدم الضاغط على المخ والمناطق الحيوية فيه.

فريق طبي مستشفى الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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