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الكاظمي يغادر بغداد متجهاً للرياض.. ويغرّد: هدفنا إرساء آفاق التعاون الأخوي

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الكاظمي يغادر بغداد متجهاً للرياض.. ويغرّد: هدفنا إرساء آفاق التعاون الأخوي الكاظمي يغادر بغداد متجهاً للرياض.. ويغرّد: هدفنا إرساء آفاق التعاون الأخوي
يترأس وفداً يضم عدداً من الوزراء وأعضاء المجلس التنسيقي السعودي - العراقي

الكاظمي يغادر بغداد متجهاً للرياض.. ويغرّد: هدفنا إرساء آفاق التعاون الأخوي

غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بغداد، الأربعاء، متجهاً إلى المملكة، في زيارة رسمية للسعودية تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولدى مغادرته، كتب الكاظمي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين".

وأضاف الكاظمي، أن الزيارة تهدف أيضاً إلى "إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الكاظمي يترأس وفدا يضم عدداً من الوزراء وأعضاء المجلس التنسيقي السعودي - العراقي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، "الزيارة مهمة وجاءت في ظرف استثنائي"، مبيناً أنه "تم الترتيب لها في الزيارات السابقة التي قام بها أعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وأضاف، أن "الزيارة ستبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين، من بينها سبل مواجهة الأزمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية،

وكان الكاظمي، قد أجرى قبل يومين مكالمة هاتفية مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وجرى خلال المكالمة، بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلنها ولي العهد، وتهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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