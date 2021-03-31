"كليات الأفلاج" تنظم محاضرة تثقيفية لتعزيز منهج الاعتدال والوسطية

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تضمنت طرح عدة نماذج في العبادات والمعاملات على اعتدال الشريعة الإسلامية

نظّمت وحدة الأنشطة الطلابية بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، مساء أمس الثلاثاء، محاضرةً تثقيفية عبر برنامج الـZoom كانت تحت عنوان "الاعتدال منهج حياة"؛ بهدف تعزيز وشرح سلوك منهج الاعتدال في الأحكام العلمية والعملية ومعرفة اعتدال ووسطية هذه الأمة بين الأمم.

وتَضمّنت محاور المحاضرة التي قدّمها عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية الدكتور طارق بن إبراهيم المسعود، تعريف معنى الاعتدال والوسطية والمنهج الذي تسير عليه، وطرح عدة نماذج في اعتدال ووسطية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم، ونماذج في اعتدال ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، وكذلك نماذج في العبادات والمعاملات على اعتدال هذه الشريعة الإسلامية.

وفي نهاية المحاضرة فتح باب النقاش للحضور لإثراء المحاضرة والإجابة على استفساراتهم.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأفلاج