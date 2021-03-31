"إرادة والصحة النفسية" بالرياض يدشّن حملة تبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

★ ★ ★ ★ ★

"الشهري" حث الجميع على المشاركة في الحملة ودعمها لتحقيق أهدافها

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، حملة للتبرع بالدم لصالح أبطالنا في الحد الجنوبي، بالتعاون مع بنك الدم المركزي بالرياض وتستهدف موظفي ومراجعي المجمع.

وقال المدير التنفيذي للمجمع بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري: إن هذه الحملة تأتي امتدادًا للحملات السابقة التي نظمها المجمع، وتعتبر واجبًا إنسانيًّا وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لجنودنا البواسل الذين يدافعون عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وحث الشهري الجميع على المشاركة في هذه الحملة ودعمها لتحقيق أهدافها في ظل الاحتياج في بنك الدم بالرياض وغيره من البنوك لمساعدة المرضى والمصابين.

يُذكر أن هذه الحملة تستمر على مدى يومين ويراعي القائمون عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا (COVID-19) بالتشديد على ارتداء الكمامة وإبراز تطبيق "توكلنا" لمعرفة الوضع الصحي للمتبرعين.

مجمع إرادة والصحة النفسية الرياض