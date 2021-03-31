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عددٌ من عضوات "الشورى" يعقدن اجتماعاً افتراضياً مع عضوات بالبرلمان الأفغاني

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عددٌ من عضوات "الشورى" يعقدن اجتماعاً افتراضياً مع عضوات بالبرلمان الأفغاني عددٌ من عضوات "الشورى" يعقدن اجتماعاً افتراضياً مع عضوات بالبرلمان الأفغاني
في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

عددٌ من عضوات

عقد عددٌ من عضوات مجلس الشورى اجتماعاً افتراضياً (عبر الاتصال المرئي) مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني، وذلك في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومثّل #مجلس_الشورى في الاجتماع عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية أ. هدى الحليسي، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية - الأفغانية بالمجلس د. مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأفغانية بالمجلس د. سامية بخاري.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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