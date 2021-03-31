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ألمانيا تقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت لكن "بشروط"
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السبت 03 أبريل 2021 05:06 مساءً
الأمن العام يذكّر بمنع التجول وإغلاق الأسواق.. ويؤكد: "القرار بيدك"
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السبت 03 أبريل 2021 05:03 مساءً
العراق يسجل 5379 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس كورونا
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السبت 03 أبريل 2021 05:03 مساءً
"الأدب" تنظم لقاءً افتراضيًا عن "صناعة الدهشة في كتب الأطفال"
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السبت 03 أبريل 2021 05:03 مساءً
بدأ بـ 300 شلتة ووصلت إلى 10 آلاف.. قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة
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السبت 03 أبريل 2021 05:03 مساءً
كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ
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السبت 03 أبريل 2021 05:03 مساءً
جثمان الشهيد "الشهري" يصل المجاردة
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السبت 03 أبريل 2021 05:03 مساءً
هيئة قناة السويس تعلن انتهاء أزمة تكدس السفن المتأخرة
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السبت 03 أبريل 2021 05:03 مساءً
بيان من الزراعة الاردنية حول اسعار الالبان واستيراد 1500 من بكاكير الابقار
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السبت 03 أبريل 2021 04:50 مساءً
محافظ الزلفي يكرم الفائزين والداعمين لمسابقة مدرستي الرقمية
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السبت 03 أبريل 2021 04:48 مساءً
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احتفاء كبير بتصريحات الرئيس السيسى حول قضية المياه.. وقرارات الحكومة لمواجهة كورونا خلال رمضان
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الأربعاء 31 مارس 2021 11:33 صباحاً
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