لليوم الثاني.. إصابات كورونا في روسيا عند أدنى مستوى منذ نصف عام

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توزعت بين كافة أقاليم البلاد الـ85 في مقدمتها العاصمة موسكو 1286 حالة

سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي، أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ ستة أشهر.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، رصد 8275 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8277 إصابة في اليوم السابق)؛ مما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 سبتمبر.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1286 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (715 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 408 حالات وفاة (مقابل 409 وفيات أمس)؛ فيما تَمَاثل 10176 مريضًا للشفاء؛ وفق "روسيا اليوم".

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أربعة ملايين و545095 إصابة مؤكدة؛ منها 98850 حالة وفاة، و280073 حالة نشطة، وأربعة ملايين و166172 حالة شفاء.روسيا فيروس كورونا الجديد